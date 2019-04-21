Аэропорт в Триполи закрыли после сообщений о возможной атаке

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Международный аэропорт Митига в Триполи закрыт после сообщений о возможной атаке со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА), которую возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в Facebook.

«Управление гражданской авиации закрывает воздушное пространство над аэропортом до дальнейших распоряжений из соображений безопасности», — указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что вооружённые подразделения правительства национального согласия (ПНС) Ливии предприняли попытку контратаковать позиции сил ЛНА в пригороде Триполи.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в течение двух недель порядка 220 человек погибли в результате боевых действий в стране.

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