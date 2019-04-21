МИД Канады пообещал поддерживать реформы на Украине

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Канада продолжит поддерживать Украину на пути реформирования. Об этом говорится в сообщении на странице канадского МИД в Twitter.

«Канада поддерживает демократии по всему миру и в дальнейшем продолжит помогать Украине в её усилиях по внедрению реформ», — отметили в ведомстве.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС будет продолжать оказывать Украине поддержку, в частности в процессе демократических преобразований и реформ.

В декабре 2108 года в Министерстве иностранных дел Канады сообщили о намерении выделить Украине $2,5 млн для противодействия «российской дезинформации».

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