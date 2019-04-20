В Австрии оценили потери от антироссийских санкций

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Бывший вице-мэр города Линц Детлеф Виммер заявил, что в муниципалитетах Австрии полагают, что антироссийские санкции нанесли серьёзный ущерб европейскому и австрийскому бизнесу.
В Австрии оценили потери от антироссийских санкций
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«В Австрии в некоторых округах и районах на уровне местного самоуправления мы не разделяем подобные принципы в отношении санкций, мы считаем, что нам навредили эти санкции в размере где-то $100 млрд», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что «США, которые наложили санкции на Россию, навредили бизнесу многих стран Европы в том числе».

По его словам, «Россия сумела выстоять».

Ранее президент Австрии Александр ван дер Беллен призвал европейские страны «не плясать под дудку» американского лидера Дональда Трампа.

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