При нападении в центре Кабула пострадали шесть человек

В результате взрыва и нападения боевиков вблизи Министерства коммуникаций и информационных технологий Афганистана в центре Кабула пострадали шесть человек.

Reuters

Как сообщает TOLOnews, речь идёт о нападении на здание вооружённых людей. Часть находившихся в здании была эвакуирована. Ранее сообщалось, что в центре столицы Афганистана Кабуле произошли взрыв и стрельба.