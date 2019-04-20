При нападении в центре Кабула пострадали шесть человек

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В результате взрыва и нападения боевиков вблизи Министерства коммуникаций и информационных технологий Афганистана в центре Кабула пострадали шесть человек.
При нападении в центре Кабула пострадали шесть человек
  • Reuters

Как сообщает TOLOnews, речь идёт о нападении на здание вооружённых людей.

Часть находившихся в здании была эвакуирована.

Ранее сообщалось, что в центре столицы Афганистана Кабуле произошли взрыв и стрельба.

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