«Роснефть» опровергла публикацию о помощи Венесуэле в обходе санкций
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- РИА Новости
«Публикация Reuters «Эксклюзив: Венесуэла обошла санкции США, направив продажи нефти через Россию» является откровенной ложью, цель которой — провокация против «Роснефти», — говорится в сообщении.
Как отмечается, агентство «систематически занимается созданием и распространением целенаправленной дезинформации, легализацией слухов в интересах заказчиков».
По мнению компании, Reuters выдумывает информационные поводы, чтобы нанести ущерб экономике России и российским компаниям.
«По сути, эти действия являются информационными диверсиями. Считаем необходимым обратиться в правоохранительные органы с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства на территории Российской Федерации», — подчёркивается в заявлении.
12 марта госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «Роснефть» продолжает покупать нефть у венесуэльской PDVSA в обход санкций.
В компании назвали подобные обвинения беспочвенными.
Позднее в Вашингтоне, говоря о возможных санкциях против «Роснефти», отметили, что введение ограничений в отношении стран, которые поддерживают власти в Венесуэле, вполне допустимо.