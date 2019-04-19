«Роснефть» опровергла публикацию о помощи Венесуэле в обходе санкций

Компания «Роснефть» назвала откровенной ложью публикацию о том, что Венесуэла обошла санкции США с помощью России. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой компании.

«Публикация Reuters «Эксклюзив: Венесуэла обошла санкции США, направив продажи нефти через Россию» является откровенной ложью, цель которой — провокация против «Роснефти», — говорится в сообщении.

Как отмечается, агентство «систематически занимается созданием и распространением целенаправленной дезинформации, легализацией слухов в интересах заказчиков».

По мнению компании, Reuters выдумывает информационные поводы, чтобы нанести ущерб экономике России и российским компаниям.

«По сути, эти действия являются информационными диверсиями. Считаем необходимым обратиться в правоохранительные органы с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства на территории Российской Федерации», — подчёркивается в заявлении.

12 марта госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «Роснефть» продолжает покупать нефть у венесуэльской PDVSA в обход санкций.

В компании назвали подобные обвинения беспочвенными.

Позднее в Вашингтоне, говоря о возможных санкциях против «Роснефти», отметили, что введение ограничений в отношении стран, которые поддерживают власти в Венесуэле, вполне допустимо.