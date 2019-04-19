«Роснефть» опровергла публикацию о помощи Венесуэле в обходе санкций

Короткая ссылка
Компания «Роснефть» назвала откровенной ложью публикацию о том, что Венесуэла обошла санкции США с помощью России. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой компании.
«Роснефть» опровергла публикацию о помощи Венесуэле в обходе санкций
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Публикация Reuters «Эксклюзив: Венесуэла обошла санкции США, направив продажи нефти через Россию» является откровенной ложью, цель которой — провокация против «Роснефти», — говорится в сообщении.

Как отмечается, агентство «систематически занимается созданием и распространением целенаправленной дезинформации, легализацией слухов в интересах заказчиков».

По мнению компании, Reuters выдумывает информационные поводы, чтобы нанести ущерб экономике России и российским компаниям.

«По сути, эти действия являются информационными диверсиями. Считаем необходимым обратиться в правоохранительные органы с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства на территории Российской Федерации», — подчёркивается в заявлении.

12 марта госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «Роснефть» продолжает покупать нефть у венесуэльской PDVSA в обход санкций.

В компании назвали подобные обвинения беспочвенными.

Позднее в Вашингтоне, говоря о возможных санкциях против «Роснефти», отметили, что введение ограничений в отношении стран, которые поддерживают власти в Венесуэле, вполне допустимо

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить