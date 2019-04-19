Посольство надеется на пересмотр Британией отношения к российским СМИ
- РИА Новости
Как отметили дипломаты, приведя в пример ситуацию вокруг Солсбери, свобода СМИ в Британии зачастую перерастает во «вседозволенность таблоидов».
По их словам, это сопровождается последовательной линией на создание препятствий для работы в Соединённом Королевстве журналистов из России.
«Рассчитываем, что британская сторона пересмотрит недальновидную политику в отношении российских СМИ», — говорится в сообщении.
Ранее в Кремле прокомментировали действия Лондона против RT и Sputnik.