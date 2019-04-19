Посольство надеется на пересмотр Британией отношения к российским СМИ

Посольство России в Лондоне рассчитывает, что британские власти пересмотрят политику в отношении российских средств массовой информации. Об этом говорится в сообщении диппредставительства.

Как отметили дипломаты, приведя в пример ситуацию вокруг Солсбери, свобода СМИ в Британии зачастую перерастает во «вседозволенность таблоидов».

По их словам, это сопровождается последовательной линией на создание препятствий для работы в Соединённом Королевстве журналистов из России.

«Рассчитываем, что британская сторона пересмотрит недальновидную политику в отношении российских СМИ», — говорится в сообщении.

Ранее в Кремле прокомментировали действия Лондона против RT и Sputnik.