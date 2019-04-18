Эксперт оценил сообщения о намерении США закупить беспилотные корабли

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщения СМИ о том, что США планируют закупить роботизированные корабли, «чтобы конкурировать с быстро модернизирующимися китайским и российским ВМФ».

«Американцы регулярно говорят о расширенном применении беспилотных систем в военных технологиях, но на деле всё выходит очень плохо», — заявил Леонков.

По его словам, создать автономный беспилотник на основе полноценного боевого корабля очень сложно.

Ранее издание The National Interest сообщало, что в настоящее время ВМС США в 2020—2024 годах «хотят потратить около $4 млрд на покупку десяти больших беспилотных надводных кораблей и девяти больших беспилотных подводных лодок».