Жертвами ДТП на острове Мадейра стали девять человек

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В результате дорожно-транспортного происшествия с участием туристического автобуса на португальском острове Мадейра погибли девять человек, передаёт РИА Новости со ссылкой на ассоциацию спасателей страны.
Жертвами ДТП на острове Мадейра стали девять человек
  • globallookpress.com
  • © Egon Bömsch/imageBROKER.com

При этом, как уточняет агентство, в настоящее время посольство России в Португалии выясняет, были ли граждане страны в числе пассажиров автобуса.

«Консульский отдел посольства находится в режиме онлайн-связи с властями Мадейры для прояснения всех обстоятельств инцидента», — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что на Мадейре в районе Санта-Круш перевернулся автобус с туристами.

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