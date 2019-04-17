Жертвами ДТП на острове Мадейра стали девять человек
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При этом, как уточняет агентство, в настоящее время посольство России в Португалии выясняет, были ли граждане страны в числе пассажиров автобуса.
«Консульский отдел посольства находится в режиме онлайн-связи с властями Мадейры для прояснения всех обстоятельств инцидента», — уточнил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что на Мадейре в районе Санта-Круш перевернулся автобус с туристами.