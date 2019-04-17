Жертвами ДТП на острове Мадейра стали девять человек

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием туристического автобуса на португальском острове Мадейра погибли девять человек, передаёт РИА Новости со ссылкой на ассоциацию спасателей страны.

При этом, как уточняет агентство, в настоящее время посольство России в Португалии выясняет, были ли граждане страны в числе пассажиров автобуса.

«Консульский отдел посольства находится в режиме онлайн-связи с властями Мадейры для прояснения всех обстоятельств инцидента», — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что на Мадейре в районе Санта-Круш перевернулся автобус с туристами.