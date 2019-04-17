СМИ: Умер ранивший себя экс-президент Перу

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В больнице скончался бывший президент Перу Алан Гарсия, который ранил себя при попытке задержания.
СМИ: Умер ранивший себя экс-президент Перу
  • Reuters

Как пишет El Comercio, в ходе хирургической операции он перенёс три остановки сердца.

Гарсия подозревался в участии в преступном сговоре и отмывании денег. Также прокуратура уличила его в том, что он получил от бразильской строительной компании Odebrecht взятку в $100 тыс.

Утром в среду, 17 апреля, в его дом в районе Мирафлорес в Лиме пришли полицейские для задержания. Гарсия попросил дать ему время на звонок адвокату и скрылся в комнате. Он был найден с ранением в области головы. 

Гарсия был президентом Перу в 1985—1990 и в 2006—2011 годах.

В ноябре 2018 года сообщалось, что Алан Гарсия попросил убежища у Уругвая.

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