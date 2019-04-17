Правительство Германии вдвое снизило прогноз по росту экономики на 2019 год

Правительство ФРГ снизило прогноз роста экономики страны на текущий год до 0,5%. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление министра экономики Петера Альтмайера.

По данным издания, согласно предыдущему официальному прогнозу, кабинет министров исходил из роста ВВП в 1% в 2019 году.

По словам Альтмайера, немецкая экономика ещё не вышла из фазы замедления роста. При этом он отметил, что «важные подъёмные силы экономики внутри страны по-прежнему работают».

В феврале министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что, как ожидается, в 2019 году рост российской экономики по показателю паритета покупательной способности будет выше, чем в Германии.