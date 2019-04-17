ФСБ перекрыла канал поставки амфетамина из Нидерландов в Россию

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Сотрудники ФСБ России перекрыли контрабандный канал поставки в страну амфетамина из Нидерландов.
ФСБ перекрыла канал поставки амфетамина из Нидерландов в Россию
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Отмечается, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории Московского региона с поличным был задержан наркокурьер — гражданин Болгарии.

«В его автомобиле, проследовавшем по маршруту Нидерланды — ФРГ — Польша — Украина — Россия, обнаружен специально оборудованный тайник, из которого изъято не менее 90 кг амфетамина в жидком виде», — говорится в сообщении ФСБ.

По данным ведомства, также были задержаны получатели «груза» — граждане Белоруссии и России. 

В конце января сотрудники ФСБ России ликвидировали в Москве лабораторию по производству особо крупных партий синтетических наркотиков. 

Как отмечалось, нарколабораторию организовали двое жителей Москвы, которые продавали наркотики через нелегальный интернет-магазин.

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