В Китае задержали бросавшего в двигатель самолёта монеты на удачу мужчину
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Об этом сообщается в заявлении перевозчика.
Как уточняет РИА Новости, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 66-летний пассажир бросил в сторону самолёта несколько монет, как предполагается, на удачу.
Впоследствии компания приняла решение заменить борт, рейс задержали на два часа.
Летом 2017 года сообщалось, что рейс из Шанхая в Гуанчжоу задержали после того, как пожилая женщина бросила несколько монет в двигатель самолёта со 150 пассажирами на борту на удачу.