В Китае задержали бросавшего в двигатель самолёта монеты на удачу мужчину

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Рейс авиакомпании Tianjin Airlines, который должен был вылететь из Хух-Хото в Чифэн, задержали на два часа. Отмечается, что данная мера была принята из-за пассажира, бросавшего монеты в двигатель самолёта.
В Китае задержали бросавшего в двигатель самолёта монеты на удачу мужчину
  • © Reuters

Об этом сообщается в заявлении перевозчика.

Как уточняет РИА Новости, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 66-летний пассажир бросил в сторону самолёта несколько монет, как предполагается, на удачу.

Впоследствии компания приняла решение заменить борт, рейс задержали на два часа.

Летом 2017 года сообщалось, что рейс из Шанхая в Гуанчжоу задержали после того, как пожилая женщина бросила несколько монет в двигатель самолёта со 150 пассажирами на борту на удачу. 

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