Матвиенко встретится с главой ПАСЕ для обсуждения кризиса в ассамблее

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретится с главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить сложившийся в ассамблее кризис. Встреча состоится 18 апреля.

«Да, у меня запланирована такая встреча, есть договорённость», — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Она добавила, что в ходе встречи будет поднята тема методов преодоления кризиса, который «сложился в ПАСЕ не по вине России».

Ранее газета «Известия», ссылаясь на источник, писала, что Россия готова вернуть Совету Европы долг в размере €60 млн, который сформировался за два года невыплат.

Как заявили в Совете Федерации, подобная мера может быть реализована в том случае, если Парламентская ассамблея Совета Европы устранит угрозу дискриминации представленных в организации делегаций.