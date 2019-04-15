Британцу предъявили обвинение за видео с сожжением макета Grenfell Tower

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В Великобритании мужчине предъявили обвинение после того, как он разместил в соцсетях видео с сожжением макета жилого здания Grenfell Tower. В 2017 году из-за пожара в этом доме погибли 72 человека.
Британцу предъявили обвинение за видео с сожжением макета Grenfell Tower
  • Reuters

Как пишет The Guadrian, 46-летний житель Лондона Пол Бузетти обвиняется в распространении «крайне оскорбительных» материалов.

Уточняется, что Бузетти и ещё четыре человека засняли видео, на котором сжигают макет здания и комментируют происходящее фразами «Помогите мне» и «Выпрыгивай в окно».

14 июня 2017 года в Лондоне произошёл пожар в 24-этажном доме Grenfell Tower, погибли по меньшей мере 72 человека. Власти Великобритании выделили £5 млн пострадавшим в результате пожара.

В феврале 2018 года активисты разместили напротив Вестминстерского дворца в Лондоне три билборда, указывающие на отсутствие прогресса в расследовании пожара в небоскрёбе.

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