Камбербэтч сбил велосипедиста на острове Уайт

Британский актёр Бенедикт Камбербэтч, известный по роли Шерлока Холмса в одноимённом сериале, сбил велосипедиста на острове Уайт в проливе Ла-Манш, передаёт The Sun со ссылкой на друга пострадавшего.

Отмечается, что в результате ЧП 63-летний рыбак Майкл Лоуренс, который ехал на велосипеде по узкой просёлочной дороге, получил серьёзную травму руки.

После инцидента актёр предложил пострадавшему футболку и бутылку воды, чтобы промыть рану. Также Камбербэтч предложил Лоуренсу доехать до ближайшей больницы.

Мужчины обменялись номерами телефонов.

В настоящее время сотрудники страховой компании пытаются урегулировать ситуацию.

Летом 2018 года сообщалось, что американский актёр Джордж Клуни попал в дорожно-транспортное происшествие в населённом пункте Коста-Кораллина на итальянском острове Сардиния.