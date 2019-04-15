Камбербэтч сбил велосипедиста на острове Уайт
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Отмечается, что в результате ЧП 63-летний рыбак Майкл Лоуренс, который ехал на велосипеде по узкой просёлочной дороге, получил серьёзную травму руки.
После инцидента актёр предложил пострадавшему футболку и бутылку воды, чтобы промыть рану. Также Камбербэтч предложил Лоуренсу доехать до ближайшей больницы.
Мужчины обменялись номерами телефонов.
В настоящее время сотрудники страховой компании пытаются урегулировать ситуацию.
Летом 2018 года сообщалось, что американский актёр Джордж Клуни попал в дорожно-транспортное происшествие в населённом пункте Коста-Кораллина на итальянском острове Сардиния.