В МИД считают инцидент с миной в Шереметьеве провокацией
- РИА Новости
Сыромолотов указал, что во внешнеполитическом ведомстве произошедшее «расценивают как провокацию в отношении российского транспортного объекта».
По его словам, Россия выразила протест в связи с ЧП посольству США в Москве и Государственному департаменту.
«Нам пообещали, что виновного строго накажут. При этом ссылались на то, что речь идёт о «легкомыслии молодого человека», — заключил дипломат.
9 марта сотрудники службы безопасности столичного аэропорта Шереметьево обнаружили мину в багаже сотрудника посольства Соединённых Штатов, который планировал вылететь в Лондон из Москвы.
Как уточнялось, взрывчатых веществ в снаряде найдено не было.
Подробнее о ситуации с американцем — в материале RT.