В МИД считают инцидент с миной в Шереметьеве провокацией

Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости прокомментировал инцидент с американцем, пытавшимся пронести мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества на борт самолёта в столичном аэропорту Шереметьево в марте.

Сыромолотов указал, что во внешнеполитическом ведомстве произошедшее «расценивают как провокацию в отношении российского транспортного объекта».

По его словам, Россия выразила протест в связи с ЧП посольству США в Москве и Государственному департаменту.

«Нам пообещали, что виновного строго накажут. При этом ссылались на то, что речь идёт о «легкомыслии молодого человека», — заключил дипломат.

9 марта сотрудники службы безопасности столичного аэропорта Шереметьево обнаружили мину в багаже сотрудника посольства Соединённых Штатов, который планировал вылететь в Лондон из Москвы.

Как уточнялось, взрывчатых веществ в снаряде найдено не было.

Подробнее о ситуации с американцем — в материале RT.