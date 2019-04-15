Глава МИД Сербии соболезнует в связи со смертью вдовы Милошевича

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Глава МИД Сербии, лидер Социалистической партии Ивица Дачич выразил соболезнования в связи со смертью вдовы бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Миры Маркович.

«Я хочу выразить соболезнования семье. Может быть, мы не всегда имели одинаковые точки зрения, но я всегда уважал её не только как супругу Слободана Милошевича, но и как научного работника», — приводится заявление сербского министра иностранных дел на сайте Социалистической партии.

Дачич выразил готовность оказать любую помощь родным умершей.

Ранее СМИ стало известно о смерти Миры Маркович в одной из российских больниц после воспаления лёгких.

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