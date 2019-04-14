Deutsche Welle сообщил об отключении от кабельной сети в Венесуэле

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Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle (DW) сообщила об отключении испаноязычного телеканала от кабельной сети в Венесуэле. Гендиректор DW Петер Лимбург призвал Каракас возобновить сигнал.
Deutsche Welle сообщил об отключении от кабельной сети в Венесуэле
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«Мы сделаем всё возможное, чтобы наши зрители продолжали получать информацию», — сказал директор телеканала.

По его словам, сигнал DW на испанском языке был исключён из кабельной сети телекоммуникационным управлением Венесуэлы Conatel.

В феврале 2017 года Венесуэла запретила вещание телеканала CNN на территории страны. Тогда власти обвинили канал в передаче «неточной» информации и «искажении правды».

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