Deutsche Welle сообщил об отключении от кабельной сети в Венесуэле

Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle (DW) сообщила об отключении испаноязычного телеканала от кабельной сети в Венесуэле. Гендиректор DW Петер Лимбург призвал Каракас возобновить сигнал.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы наши зрители продолжали получать информацию», — сказал директор телеканала.

По его словам, сигнал DW на испанском языке был исключён из кабельной сети телекоммуникационным управлением Венесуэлы Conatel.

В феврале 2017 года Венесуэла запретила вещание телеканала CNN на территории страны. Тогда власти обвинили канал в передаче «неточной» информации и «искажении правды».