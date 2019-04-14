Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отправился в префектуру Фукусима для оценки хода восстановительных работ на АЭС после катастрофы 2011 года, передаёт Kyodo.

Как уточняет Интерфакс, в ходе поездки Абэ в том числе посетил футбольный учебный центр J-Village, откуда в марте 2020 года начнётся эстафета олимпийского огня по Японии.

В августе 2018 года СМИ передавали, что на «Фукусиме-1» создают дополнительную защиту от возможного удара цунами.

В 2011 году в Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0.

Обрушившееся впоследствии на регион цунами затопило четыре энергоблока АЭС «Фукусима-1», вывело из строя систему охлаждения реакторов, вызвав тем самым крупную аварию, сопоставимую с трагедией в Чернобыле.