Порошенко объявил о безвизовом въезде в Таиланд для украинцев
- Reuters
«Отличная новость! С сегодняшнего дня граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз», — заявил украинский президент.
По словам Порошенко, для пребывания в Таиланде сроком до 30 дней у украинцев должен быть только заграничный паспорт.
Он добавил, что число стран, доступных украинцам для свободных путешествий, «стремительно увеличивается».
В марте Порошенко заявил, что безвизовым режимом со странами ЕС воспользовались около 500 тыс. граждан Украины.