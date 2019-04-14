Порошенко объявил о безвизовом въезде в Таиланд для украинцев

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что с 14 апреля граждане Украины смогут совершать поездки в Таиланд без оформления виз. Об этом он написал в своём Facebook.

«Отличная новость! С сегодняшнего дня граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз», — заявил украинский президент.

По словам Порошенко, для пребывания в Таиланде сроком до 30 дней у украинцев должен быть только заграничный паспорт.

Он добавил, что число стран, доступных украинцам для свободных путешествий, «стремительно увеличивается».

В марте Порошенко заявил, что безвизовым режимом со странами ЕС воспользовались около 500 тыс. граждан Украины.