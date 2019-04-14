В шведском Норрчёпинге произошёл взрыв в ювелирном магазине

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В Швеции в городе Норрчёпинг произошёл взрыв в кладовой ювелирного магазина, данных о пострадавших не поступало. Об этом информирует телеканал SVT со ссылкой на местную полицию.

Информация о взрыве поступила полицейским в 04:23 по местному времени. Отмечается, что сотрудники экстренных служб ещё не осмотрели здание, в котором произошло ЧП.

По факту произошедшего проводится расследование. При этом правоохранители пока не стали связывать взрыв с криминалом.

«Я пока не могу ответить на этот вопрос, мы не были в магазине по соображениям безопасности», — сказал представитель полиции журналистам.

В конце марта полиция начала расследование по факту взрыва в пригороде Стокгольма.

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