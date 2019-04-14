В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров

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Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цурекберга с поста председателя совета директоров.

Соответствующее уведомление направлено в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

«Право владения акциями двойного класса предоставляет ему (Цукербергу. — RT) приблизительно 60% голосующих акций, оставляя совету даже при наличии одного независимого директора ограниченную возможность контроля над властными полномочиями Цукерберга», — говорится в уведомлении на сайте комиссии.

По мнению акционеров компании, данное обстоятельство ослабляет руководство Facebook, так как председательствующий генеральный директор может оказывать «чрезмерно сильное влияние» на совет.

Следовательно, отмечается, что необходимо разграничить посты Цукерберга.

Ранее СМИ узнали, сколько потратил Facebook на охрану Цукерберга в 2018 году.

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