В Канаде сгорело здание Украинского культурного центра

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Здание Украинского культурного центра в канадском городе Гамильтон было уничтожено в результате пожара. Об этом информирует Globalnews со ссылкой на пожарные службы города.
В Канаде сгорело здание Украинского культурного центра
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Отмечается, что пожарных вызвали в Украинский культурный центр в ночь на 13 апреля. Они обнаружили, что второй этаж и крыша охвачены пламенем, из-за чего произошло частичное обрушение стен здания.

По уточнённым данным, в результате инцидента никто не пострадал. 

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

В ноябре 2018 года сообщалось, что недалеко от здания посольства России в Киеве сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами.

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