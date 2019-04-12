Mediapart: французские спецслужбы не согласны с обвинениями Макрона в адрес RT и Sputnik

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Силовые ведомства Франции не нашли следов «вмешательства» России в акции протеста «жёлтых жилетов». Об этом говорится в статье интернет-издания Mediapart, которое известно своими политическим расследованиями. Как утверждалось, французский лидер Эммануэль Макрон заявлял о таком вмешательстве с помощью телеканала RT и агентства Sputnik.
Mediapart: французские спецслужбы не согласны с обвинениями Макрона в адрес RT и Sputnik
  • Reuters

Статья называется «Эммануэль Макрон — король fake news» и посвящена разоблачению случаев публичной лжи. В ней напоминается, что 31 января в беседе с французскими журналистами в Елисейском дворце Макрон описывал движение «жёлтые жилеты» как объект «манипуляций радикальных сил при помощи иностранной державы: Путинской России».

Указывалось, что эта держава распространяла «свой дискурс через RT и Sputnik».

«Однако, французские спецслужбы DGSI (Генеральная дирекция внутренней безопасности. — RT) и DGSE (Генеральный директорат внешней безопасности . — RT) до сих пор не нашли никаких следов вмешательства Москвы. А Елисейский дворец никогда не хотел делиться своими источниками по этому делу», — говорится в статье.

Как указывали в МИД России в феврале, во французской прессе появилась публикация о том, что в ходе встречи с журналистами в закрытом режиме Макрон «позволил себе весьма специфические высказывания» в отношении российских СМИ.

«В частности, согласно этой публикации, представителей «жёлтых жилетов», которые выступают в СМИ, он назвал, извините за цитату, «придурками»... Он вновь обвинил российские СМИ, в частности RT и Sputnik, в том, что это пропагандисты», — отмечала официальный представитель ведомства Мария Захарова. 

В связи с этим МИД России направил ноту в посольство Франции.

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