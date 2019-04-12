Число случаев заражения вирусом Эболы в ДРК достигло почти 1200

С начала эпидемии в Демократической Республике Конго (ДРК) число случаев заражения смертельным вирусом Эбола достигло почти 1200. В результате заболевания скончались более 750 человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное Министерство здравоохранения. «С начала эпидемии число случаев (заражения. — RT) достигло 1186, включая 1120 подтверждённых случаев и 66 возможных», — говорится в тексте. Отмечается, что 751 человек погиб, 354 вылечились, 316 подозрительных случаев расследуются. В декабре 2018 года сообщалось, что с начала эпидемии в ДРК число случаев заражения смертельным вирусом Эбола превысило 590.