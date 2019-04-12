Число случаев заражения вирусом Эболы в ДРК достигло почти 1200
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное Министерство здравоохранения.
«С начала эпидемии число случаев (заражения. — RT) достигло 1186, включая 1120 подтверждённых случаев и 66 возможных», — говорится в тексте.
Отмечается, что 751 человек погиб, 354 вылечились, 316 подозрительных случаев расследуются.
В декабре 2018 года сообщалось, что с начала эпидемии в ДРК число случаев заражения смертельным вирусом Эбола превысило 590.