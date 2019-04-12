Российские дипломаты посетили заключённого в США Селезнёва

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Посольство России в США на своей странице в Facebook сообщило, что к россиянину Роману Селезёву, приговорённому к 27 годам лишения свободы, по-прежнему применяются неоправданно жёсткие режимные ограничения.

«К нашему соотечественнику, приговорённому к 27 годам лишения свободы, по-прежнему применяются неоправданно жёсткие режимные ограничения», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве подчеркнули, что «имеющиеся у него серьёзные проблемы со здоровьем при этом игнорируются».

В посольстве заявили, что продолжат добиваться от американских властей гуманного обращения с российским гражданином и смягчения условий его содержания в пенитенциарном учреждении США.

В феврале посольство России в США сообщало, что администрация тюрьмы, где содержится Селезнёв, применяет к нему необоснованно жёсткие ограничения.

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