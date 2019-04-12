Первый польский космонавт назвал гениальным бомбардировщик Су-34

Первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский назвал гениальным российский бомбардировщик Су-34.

Отмечается, что за свою карьеру Гермашевскому удалось полетать на самолётах производства разных стран, среди них МиГ-15, МиГ-21, МиГ-29, F-16, F-18.

«Я могу сказать, что российские самолеты не имеют равных себе в мире, если речь идет об авионике, аэродинамике. Раньше их двигатели и электроника были слабее», — цитирует РИА Новости польского космонавта.

При этом он отметил, что «МиГ-29 модернизирован и является полностью достойным соперником для F-16».

«Но то, что показывают сейчас… Су-34 или ожидаемый МиГ-41 — это гениальные машины. Они выполняют не только военные, но и цирковые фигуры», — добавил Гермашевский.

Ранее сообщалось, что до конца 2019 года в состав авиационного полка Центрального военного округа Челябинской области поступят шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34.