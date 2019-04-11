Посол Сербии в России оценил политику НАТО на Балканах

Посол Сербии в России Славенко Терзич в беседе с газетой «Известия» оценил политику НАТО на Балканах.

По его словам, действия Североатлантического альянса дестабилизируют весь регион.

«Воспоминания об ужасных последствиях бомбардировок до сих пор свежие. Сербия является военно нейтральной страной и не хочет присоединяться ни к одному военному блоку, к НАТО в том числе», — сказал Терзич.

Дипломат задался вопросами, в чём смысл дальнейшей милитаризации Европы и против кого НАТО готовится воевать. Посол также предложил посмотреть, где были восточные границы альянса 30 лет назад и куда они передвинулись сегодня.

Как считает Терзич, альтернативой милитаризации должен быть мир в Европе.

В марте сербский лидер Александр Вучич заявил, что Сербия не хочет членства в НАТО.