Посол Сербии в России оценил политику НАТО на Балканах
- Reuters
По его словам, действия Североатлантического альянса дестабилизируют весь регион.
«Воспоминания об ужасных последствиях бомбардировок до сих пор свежие. Сербия является военно нейтральной страной и не хочет присоединяться ни к одному военному блоку, к НАТО в том числе», — сказал Терзич.
Дипломат задался вопросами, в чём смысл дальнейшей милитаризации Европы и против кого НАТО готовится воевать. Посол также предложил посмотреть, где были восточные границы альянса 30 лет назад и куда они передвинулись сегодня.
Как считает Терзич, альтернативой милитаризации должен быть мир в Европе.
В марте сербский лидер Александр Вучич заявил, что Сербия не хочет членства в НАТО.