Суд в Лондоне оставил под стражей Ассанжа

В Госдуме прокомментировали призыв ПАСЕ к России назначить делегацию и уплатить взносы

Короткая ссылка
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ФАН прокомментировал решение ПАСЕ призвать Россию сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы.
В Госдуме прокомментировали призыв ПАСЕ к России назначить делегацию и уплатить взносы
  • Reuters

«Эта резолюция возникла из-за того, что в ПАСЕ сейчас существует определённый кризис. Недавно ассамблея сократила свой бюджет, и было большое количество разногласий внутри организации», — сказал он.

С другой стороны, отметил он, многие депутаты ассамблеи понимают, что без участия Москвы ПАСЕ принимает неполноценную форму существования.

Как отметил Чепа, Россия вернётся только при условии, что все её права будут полностью соблюдаться и ПАСЕ не станет лишать права голоса ни Москву, ни других участников.

«Я думаю, следующий шаг будет таким: ПАСЕ должна отменить все действия, которые были совершены против России, и изменить регламент своей работы, чтобы такое не могло повториться», — заключил депутат.

Ранее политолог, аналитик, независимый журналист Александр Асафов в беседе с Nation News заявил, что при необходимости Россия будет выходить из всех подобных структур, не только ПАСЕ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить