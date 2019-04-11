В Госдуме прокомментировали призыв ПАСЕ к России назначить делегацию и уплатить взносы

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ФАН прокомментировал решение ПАСЕ призвать Россию сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы.

«Эта резолюция возникла из-за того, что в ПАСЕ сейчас существует определённый кризис. Недавно ассамблея сократила свой бюджет, и было большое количество разногласий внутри организации», — сказал он.

С другой стороны, отметил он, многие депутаты ассамблеи понимают, что без участия Москвы ПАСЕ принимает неполноценную форму существования.

Как отметил Чепа, Россия вернётся только при условии, что все её права будут полностью соблюдаться и ПАСЕ не станет лишать права голоса ни Москву, ни других участников.

«Я думаю, следующий шаг будет таким: ПАСЕ должна отменить все действия, которые были совершены против России, и изменить регламент своей работы, чтобы такое не могло повториться», — заключил депутат.

Ранее политолог, аналитик, независимый журналист Александр Асафов в беседе с Nation News заявил, что при необходимости Россия будет выходить из всех подобных структур, не только ПАСЕ.