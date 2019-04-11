Помпео обсудил с исполнительным директором ЮНИСЕФ ситуацию в Венесуэле

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Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с исполнительным директором ЮНИСЕФ Генриеттой Фор ситуацию в Венесуэле и Йемене. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.

«Во время их встречи Секретарь подчеркнул поддержку США усилий ЮНИСЕФ по улучшению благосостояния детей во всем мире, особенно в конфликтных и постконфликтных районах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также «обсудили важнейшую работу ЮНИСЕФ в таких гуманитарных условиях, как Венесуэла и Йемене, где более 11 миллионов детей срочно нуждаются в гуманитарной помощи».

в начале марта глава МИД России Сергей Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле, а также возможность проведения двусторонних консультаций по венесуэльской тематике.

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