Помпео обсудил с исполнительным директором ЮНИСЕФ ситуацию в Венесуэле
«Во время их встречи Секретарь подчеркнул поддержку США усилий ЮНИСЕФ по улучшению благосостояния детей во всем мире, особенно в конфликтных и постконфликтных районах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны также «обсудили важнейшую работу ЮНИСЕФ в таких гуманитарных условиях, как Венесуэла и Йемене, где более 11 миллионов детей срочно нуждаются в гуманитарной помощи».
в начале марта глава МИД России Сергей Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле, а также возможность проведения двусторонних консультаций по венесуэльской тематике.