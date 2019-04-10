Президентские выборы в Алжире состоятся 4 июля

Выборы президента Алжира назначены на 4 июля, передаёт Al Jazeera.

BREAKING: Algeria’s presidency announces election on July 4. More soon on https://t.co/9o3ihGGVjDpic.twitter.com/i0MdGiFtO7 — Al Jazeera English (@AJEnglish) 10 апреля 2019 г.

Также отмечается, что обе палаты парламента страны утвердили Абделькадера Бенсалеха временным главой государства.

3 апреля конституционный совет Алжира утвердил отставку главы государства Абдельазиза Бутефлики.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Алжире, где проходили массовые протесты.

Митингующие высказывались в том числе против решения Бутефлики вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента.