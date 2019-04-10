Президентские выборы в Алжире состоятся 4 июля

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Выборы президента Алжира назначены на 4 июля, передаёт Al Jazeera.
Президентские выборы в Алжире состоятся 4 июля
  • Reuters

Также отмечается, что обе палаты парламента страны утвердили Абделькадера Бенсалеха временным главой государства.

3 апреля конституционный совет Алжира утвердил отставку главы государства Абдельазиза Бутефлики.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Алжире, где проходили массовые протесты.

Митингующие высказывались в том числе против решения Бутефлики вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента.

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