Посол Мексики рассказала о сотрудничестве с Россией

Короткая ссылка
Посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о двустороннем сотрудничестве.
Посол Мексики рассказала о сотрудничестве с Россией
  • © Виктор Вытольский
  • РИА Новости

«Хочу особо отметить, что отношения между Мексикой и Россией всегда были хорошими. Это касается всех направлений: политики, культурного обмена и образования, экономики, туризма. Но возможности для сотрудничества безграничны», — заявила она.

В частности, Морено отметила необходимость наращивания экономического сотрудничества.

Кроме того, по словам посла, Мексика видит большой потенциал для взаимодействия с Россией в области науки и технологий.

«Меня радует активное участие российских коллег в совершенствовании аэрокосмической сферы. В Мехико в конце этого месяца запланирована организация выставки, которая объединит самые влиятельные аэрокосмические компании и университеты России и Мексики», — сообщила Морено.

Ранее военный атташе посольства ФРГ в Москве Мартин Вендт в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о сотрудничестве России и Германии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить