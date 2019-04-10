Посол Мексики рассказала о сотрудничестве с Россией

Посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о двустороннем сотрудничестве.

«Хочу особо отметить, что отношения между Мексикой и Россией всегда были хорошими. Это касается всех направлений: политики, культурного обмена и образования, экономики, туризма. Но возможности для сотрудничества безграничны», — заявила она.

В частности, Морено отметила необходимость наращивания экономического сотрудничества.

Кроме того, по словам посла, Мексика видит большой потенциал для взаимодействия с Россией в области науки и технологий.

«Меня радует активное участие российских коллег в совершенствовании аэрокосмической сферы. В Мехико в конце этого месяца запланирована организация выставки, которая объединит самые влиятельные аэрокосмические компании и университеты России и Мексики», — сообщила Морено.

Ранее военный атташе посольства ФРГ в Москве Мартин Вендт в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о сотрудничестве России и Германии.