Путин и ван дер Беллен посетят первое заседание «Сочинского диалога»

Короткая ссылка
В Сочи 15 мая состоится первое заседание «Сочинского диалога», на нём будут присутствовать президенты России и Австрии Владимир Путин и Александр ван дер Беллен.
Путин и ван дер Беллен посетят первое заседание «Сочинского диалога»
  • РИА Новости

Об этом сообщил вице-президент объединения промышленников Австрии, почётный консул России в федеральной земле Форарльберг Хуберт Берч.

«15 мая состоится первое заседание в присутствии обоих президентов в Сочи», — приводит его слова РИА Новости.

Берч выразил уверенность в том, что встреча приведёт к дальнейшему углублению российско-австрийских отношений.

Ранее министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсл заявила, что её страна намерена развивать отношения с Россией в условиях санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить