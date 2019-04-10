Путин и ван дер Беллен посетят первое заседание «Сочинского диалога»
- РИА Новости
Об этом сообщил вице-президент объединения промышленников Австрии, почётный консул России в федеральной земле Форарльберг Хуберт Берч.
«15 мая состоится первое заседание в присутствии обоих президентов в Сочи», — приводит его слова РИА Новости.
Берч выразил уверенность в том, что встреча приведёт к дальнейшему углублению российско-австрийских отношений.
Ранее министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсл заявила, что её страна намерена развивать отношения с Россией в условиях санкций.