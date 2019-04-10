Путин и ван дер Беллен посетят первое заседание «Сочинского диалога»

В Сочи 15 мая состоится первое заседание «Сочинского диалога», на нём будут присутствовать президенты России и Австрии Владимир Путин и Александр ван дер Беллен.

Об этом сообщил вице-президент объединения промышленников Австрии, почётный консул России в федеральной земле Форарльберг Хуберт Берч.

«15 мая состоится первое заседание в присутствии обоих президентов в Сочи», — приводит его слова РИА Новости.

Берч выразил уверенность в том, что встреча приведёт к дальнейшему углублению российско-австрийских отношений.

Ранее министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсл заявила, что её страна намерена развивать отношения с Россией в условиях санкций.