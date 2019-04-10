В Швеции заявили о стремлении углублять сотрудничество с Россией

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Правительство Швеции будет стремиться углублять сотрудничество с Россией по вопросам, представляющим интерес для страны.

Об этом говорится в заявлении канцелярии шведского премьера Стефана Лёвена по итогам его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Правительство стремится к углублению сотрудничества с Россией по вопросам, представляющим интерес для Швеции, включая вопросы торговли, окружающую среду, климат и здравоохранение», — приводит РИА Новости сообщение.

9 апреля в Санкт-Петербурге стартовал международный форум «Арктика — территория диалога». 

В пленарном заседании на тему «Арктика. Океан возможностей» приняли участие президент России Владимир Путин, а также лидеры скандинавских государств.

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