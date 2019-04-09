Премьер Норвегии отметила, что хотела бы вступления страны в ЕС
- РИА Новости
«В принципе, я бы этого хотела, но это на сегодня нереально», — заявила Сульберг, отвечая на вопрос хотела ли бы она вступления Норвегии в ЕС.
Она пояснила, что «примерно 20 лет назад» власти проиграли общий референдум о вступлении страны в Евросоюз.
«Но мы не думаем, что мы сегодня могли бы выиграть в связи с особыми интересами нашего народа», — отметила премьер.
При этом она подчеркнула, что Норвегия является членом общеевропейского пространства, общего рынка, и входит в Шенгенскую зону.
«У нас очень тесное сотрудничество с ЕС, и мы верим в европейские идеи сотрудничества», — добавила Сульберг.
В конце января Европарламент и Совет Евросоюза достигли предварительного соглашения о новом визовом кодексе, упрощающем процедуру получения краткосрочных виз для стран, сотрудничающих с ЕС в миграционной политике.