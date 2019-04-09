Помпео пригрозил Египту санкциями в случае покупки российских Су-35

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил в сенате, что закупка Египтом российских самолётов Су-35 приведёт к санкциям.

«Мы ясно говорили (властям Египта. — RT), что такие закупки влекут применение санкций в соответствии с законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций». — RT) в отношении властей. Мы получили заверения от них, что они это понимают», — цитирует РИА Новости Помпео.

Он также выразил надежду, что власти Египта «решат не двигаться дальше в вопросе этих закупок».

В марте газета «Коммерсантъ» писала, что Египет подписал соглашение на поставку российских истребителей Су-35. По информации издания, речь идёт о партии «свыше двух десятков машин» и средств авиационного поражения к ним на $2 млрд.

По данным источников, соответствующее соглашение вступило в силу в конце 2018 года. При этом в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству заявили, что Москва и Каир во второй половине 2018 года не заключали контракты на поставку авиационной техники.

Военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с ФАН прокомментировал данные сообщения.