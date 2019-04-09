В армии Хафтара призвали к возобновлению работы аэропорта в Триполи

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Глава оперативного штаба Военно-воздушных сил Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Мухаммад аль-Манфур призвал к возобновлению работы международного аэропорта Митига в Триполи.
В армии Хафтара призвали к возобновлению работы аэропорта в Триполи
  • Reuters

«Мы призываем всех операторов возобновить гражданские рейсы из аэропорта и в аэропорт», — передаёт РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление.

По словам аль-Манфура, вооружённые группировки продолжают «использовать аэропорт в военных целях», что угрожает безопасности гражданских полётов.

Ранее СМИ передавали, что самолёты ЛНА вновь нанесли удары по позициям лояльных правительству национального согласия войск в аэропорту Триполи.

Также сообщалось, что, по некоторым данным, в ходе столкновений между военнослужащими ЛНА и войсками, лояльными правительству ПНС, в Триполи погиб по меньшей мере 51 человек.

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