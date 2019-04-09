В армии Хафтара призвали к возобновлению работы аэропорта в Триполи
- Reuters
«Мы призываем всех операторов возобновить гражданские рейсы из аэропорта и в аэропорт», — передаёт РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление.
По словам аль-Манфура, вооружённые группировки продолжают «использовать аэропорт в военных целях», что угрожает безопасности гражданских полётов.
Ранее СМИ передавали, что самолёты ЛНА вновь нанесли удары по позициям лояльных правительству национального согласия войск в аэропорту Триполи.
Также сообщалось, что, по некоторым данным, в ходе столкновений между военнослужащими ЛНА и войсками, лояльными правительству ПНС, в Триполи погиб по меньшей мере 51 человек.