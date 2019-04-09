Движение «Талибан» взяло на себя ответственность за взрыв в Афганистане

Радикальное движение «Талибан»* взяло на себя ответственность за взрыв близ базы ВВС в афганском Баграме, сообщает Associated Press.

По данным агентства, один из террористов-смертников взорвал свой начиненный взрывчаткой автомобиль недалеко от военной базы.

В результате инцидента погибли трое американских военнослужащих и один контрактный работник.

Согласно политике Пентагона, имена погибших будут сообщены позднее — после того как проинформируют их родственников.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.