Движение «Талибан» взяло на себя ответственность за взрыв в Афганистане

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Радикальное движение «Талибан»* взяло на себя ответственность за взрыв близ базы ВВС в афганском Баграме, сообщает Associated Press.

По данным агентства, один из террористов-смертников взорвал свой начиненный взрывчаткой автомобиль недалеко от военной базы.

В результате инцидента погибли трое американских военнослужащих и один контрактный работник.

Согласно политике Пентагона, имена погибших будут сообщены позднее — после того как проинформируют их родственников.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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