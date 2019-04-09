Движение «Талибан» взяло на себя ответственность за взрыв в Афганистане
По данным агентства, один из террористов-смертников взорвал свой начиненный взрывчаткой автомобиль недалеко от военной базы.
В результате инцидента погибли трое американских военнослужащих и один контрактный работник.
Согласно политике Пентагона, имена погибших будут сообщены позднее — после того как проинформируют их родственников.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.