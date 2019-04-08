Четверо мирных жителей погибли в результате обстрела боевиков в Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что в результате обстрелов боевиков в сирийской провинции Хама погибли четверо мирных жителей.

Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение RT.

Отмечается, что в результате происшествия ещё 12 человек получили ранения.

«В результате обстрела населённого пункта Масьяф провинции Хама, осуществлённого боевиками с применением реактивных систем залпового огня кустарного производства, погибли четверо и ранены 12 мирных граждан», — указал он.

Также сообщается, что подразделениями Вооружённых сил Сирии была отражена попытка прорыва боевиков в районе населённого пункта Кбана провинции Латакия.

Ранее в Сирии в провинции Дейр эз-Зор в результате подрыва мины погибли по меньшей мере четыре человека.