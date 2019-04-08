Четверо мирных жителей погибли в результате обстрела боевиков в Сирии
- Reuters
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Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение RT.
Отмечается, что в результате происшествия ещё 12 человек получили ранения.
«В результате обстрела населённого пункта Масьяф провинции Хама, осуществлённого боевиками с применением реактивных систем залпового огня кустарного производства, погибли четверо и ранены 12 мирных граждан», — указал он.
Также сообщается, что подразделениями Вооружённых сил Сирии была отражена попытка прорыва боевиков в районе населённого пункта Кбана провинции Латакия.
Ранее в Сирии в провинции Дейр эз-Зор в результате подрыва мины погибли по меньшей мере четыре человека.