Четверо мирных жителей погибли в результате обстрела боевиков в Сирии

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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что в результате обстрелов боевиков в сирийской провинции Хама погибли четверо мирных жителей.
Четверо мирных жителей погибли в результате обстрела боевиков в Сирии
  • Reuters
  • © Marko Djurica

Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение RT.

Отмечается, что в результате происшествия ещё 12 человек получили ранения.

«В результате обстрела населённого пункта Масьяф провинции Хама, осуществлённого боевиками с применением реактивных систем залпового огня кустарного производства, погибли четверо и ранены 12 мирных граждан», — указал он.

Также сообщается, что подразделениями Вооружённых сил Сирии была отражена попытка прорыва боевиков в районе населённого пункта Кбана провинции Латакия.

Ранее в Сирии в провинции Дейр эз-Зор в результате подрыва мины погибли по меньшей мере четыре человека.

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