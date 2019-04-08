Могерини оценила перспективу выборов в Венесуэле

Короткая ссылка
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини оценила перспективу проведения в Венесуэле новых президентских выборов.
Могерини оценила перспективу выборов в Венесуэле
  • © Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Это представляется очень далёкой целью, учитывая выражение Мадуро о том, что он не желает участвовать в этом процессе в настоящее время. Но я считаю важным, чтобы мы, как мы это делаем со всеми венесуэльскими сторонами, попытались подготовить почву для этого», — сказала она.

По её словам, Европейский союз и дальше будет разрабатывать меры, «которые могут потребоваться или могут быть приняты для того, чтобы привести страну к демократическому, мирному переходу».

Ранее Могерини заявила о необходимости для властей Венесуэлы признать чрезвычайную гуманитарную ситуацию во избежание эскалации напряжённости в стране.

Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин, комментируя в беседе с НСН ситуацию в Боливарианской Республике, заявил, что многое в настоящее время зависит от того, как себя поведут представители вооружённых сил страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить