Путин рассказал о работе по либерализации визового режима с Турцией

Россия и Турция будут вести работу по либерализации визового режима между двумя странами, заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров.

«Мы намерены последовательно вести работу по либерализации взаимного визового режима. В частности, в ближайшее время будет решён вопрос отмены виз для профессиональных водителей», — сказал глава государства.

По его словам, вопрос безвизового режима связан с обеспечением безопасности в регионе в целом и с окончательным решением сирийской проблемы.

«Наши специальные службы между собой должны выработать определённые параметры работы. И эта работа идёт», — отметил Путин.

Ранее Москва и Анкара договорились создать механизм по облегчению визового режима.