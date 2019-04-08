Путин рассказал о работе по либерализации визового режима с Турцией
- РИА Новости
«Мы намерены последовательно вести работу по либерализации взаимного визового режима. В частности, в ближайшее время будет решён вопрос отмены виз для профессиональных водителей», — сказал глава государства.
По его словам, вопрос безвизового режима связан с обеспечением безопасности в регионе в целом и с окончательным решением сирийской проблемы.
«Наши специальные службы между собой должны выработать определённые параметры работы. И эта работа идёт», — отметил Путин.
Ранее Москва и Анкара договорились создать механизм по облегчению визового режима.