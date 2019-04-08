Трамп сообщил об освобождении похищенной в Уганде американской туристки

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Президент США Дональд Трамп сообщил об освобождении американской туристки, похищенной ранее в Уганде.

Соответствующее сообщении опубликовано в Twitter американского лидера.

«Рад сообщить, что американская туристка и гид, которые были похищены в Уганде, освобождены. Господи благослови их и их семьи!» — написал Трамп.

Ранее об освобождении женщины и водителя-проводника сообщила полиция страны.

Неизвестные похитили 35-летнюю американскую туристку и водителя на территории Национального парка королевы Елизаветы.

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