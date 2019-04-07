Юнкер выступил против деления ЕС на Западную и Восточную Европу

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в эфире радиопередачи Euronetplus выступил против геополитического деления Евросоюза на Западную и Восточную Европу.

«Я работаю над тем, чтобы положить конец этому опасному, с моей точки зрения, разделению Европы на Западную и Восточную», — цитирует его РИА Новости.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон назвал брексит символом кризиса в Европе.

Политолог, кандидат политических наук Анна Арямова, комментируя в разговоре с ФАН ситуацию в Великобритании, подчеркнула, что выход страны из ЕС грозит серьёзным внутриполитическим кризисом для Брюсселя.