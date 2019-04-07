Юнкер выступил против деления ЕС на Западную и Восточную Европу

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Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в эфире радиопередачи Euronetplus выступил против геополитического деления Евросоюза на Западную и Восточную Европу.
Юнкер выступил против деления ЕС на Западную и Восточную Европу
  • Reuters

«Я работаю над тем, чтобы положить конец этому опасному, с моей точки зрения, разделению Европы на Западную и Восточную», — цитирует его РИА Новости

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