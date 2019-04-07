В Судане произошло полное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, мелиорации и электричества страны.

Как отмечает The Jerusalem Post, в ведомстве не раскрыли причин аварии.

В министерстве добавили, что инженеры и техники работают над восстановлением энергоснабжения.

30 марта сообщалось, что значительная часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Отключение произошло в 21 штате.

В конце января Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований РУДН, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.