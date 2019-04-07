Экс-президент Мексики заявил о вооружённом нападении на его дом

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Бывший президент Мексики Висенте Фокс заявил, что группа вооружённых людей пыталась попасть в его дом, и призвал власти страны отреагировать на произошедшее. 

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Этим утром вооружённая команда попыталась войти в мой дом, в мою личную жизнь, это серьезная ситуация, которая не соответствует принципам законности», — заявил Фокс. 

По его словам, произошедшее требует «немедленной реакции со стороны государства». Также Фокс заявил, что напрямую возлагает ответственность за свою безопасность на действующего президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Ранее сообщалось, что в Мексике произошёл взрыв в больнице, в результате которого пострадали 14 человек.

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