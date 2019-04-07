Пушков оценил заявление немецкого СМИ о «вторжении» России в Эстонию

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал заявление телеведущего немецкого телеканала ZDF о «вторжении» России в Эстонию.

Российский сенатор в своём Twitter отметил, что «Россия не вторглась и не вторгнется в Эстонию».

По его мнению, заявление немецкого телеканала является «информационной провокацией» для того, чтобы «подыграть» Североатлантическому альянсу.

«А раз у России нет агрессивных планов, то их надо придумать. В этом и только в этом смысл информационной провокации на телеканале ZDF. Подыграть НАТО, демонизировать Россию. Атака на мозг — в духе нынешней информационной войны», — написал он.

Ранее ведущий ZDF Клаус Клебер в эфире выпуска новостей заявил, что Вооружённые силы России «вошли» в Эстонию, после чего добавил, что «это неправда».