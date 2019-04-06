В Венесуэле заявили, что дело против Гуаидо ведётся в соответствии с Конституцией

Председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что дело в отношении Хуана Гуаидо, объявившего себя венесуэльским президентом, ведётся в соответствии с Конституцией.

«Правосудие начнёт действовать в тот момент, когда примет такое решение… Оно действует в соответствии с предусмотренными сроками, навязывать их никто не может», — цитирует РИА Новости Кабельо.

Он также подчеркнул, что «в отношении сеньора Гуаидо ведётся дело в соответствии с Конституцией Венесуэлы, без каких либо нарушений, с правом на защиту».

Ранее в США заявили, что арест Гуаидо станет «последней ошибкой» венесуэльского лидера Николаса Мадуро.