В Венесуэле заявили, что дело против Гуаидо ведётся в соответствии с Конституцией

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Председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что дело в отношении Хуана Гуаидо, объявившего себя венесуэльским президентом, ведётся в соответствии с Конституцией.
В Венесуэле заявили, что дело против Гуаидо ведётся в соответствии с Конституцией
  • Reuters

«Правосудие начнёт действовать в тот момент, когда примет такое решение… Оно действует в соответствии с предусмотренными сроками, навязывать их никто не может», — цитирует РИА Новости Кабельо.

Он также подчеркнул, что «в отношении сеньора Гуаидо ведётся дело в соответствии с Конституцией Венесуэлы, без каких либо нарушений, с правом на защиту».

Ранее в США заявили, что арест Гуаидо станет «последней ошибкой» венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

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