В Венесуэле заявили, что дело против Гуаидо ведётся в соответствии с Конституцией
- Reuters
«Правосудие начнёт действовать в тот момент, когда примет такое решение… Оно действует в соответствии с предусмотренными сроками, навязывать их никто не может», — цитирует РИА Новости Кабельо.
Он также подчеркнул, что «в отношении сеньора Гуаидо ведётся дело в соответствии с Конституцией Венесуэлы, без каких либо нарушений, с правом на защиту».
Ранее в США заявили, что арест Гуаидо станет «последней ошибкой» венесуэльского лидера Николаса Мадуро.