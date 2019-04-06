В КНР зафиксирован случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9

Случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 зарегистрирован в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, передаёт «Синьхуа».

Сообщается, что вирус обнаружили у 82-летнего мужчины из аймака Алашань. В настоящее время он проходит лечение в больнице провинции Ганьсу.

По данным агентства, власти приняли экстренные меры по дезинфекции места проживания инфицированного и окрестностей. У тех, кто контактировал с мужчиной, признаков заражения вирусом не выявлено.

Птичий грипп штамма H7N9 впервые был зарегистрирован в КНР в марте 2013 года. Вероятность заражения возрастает зимой и весной.