В КНР зафиксирован случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9

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Случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 зарегистрирован в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, передаёт «Синьхуа».
В КНР зафиксирован случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9
  • © Сергей Венявский
  • РИА Новости

Сообщается, что вирус обнаружили у 82-летнего мужчины из аймака Алашань. В настоящее время он проходит лечение в больнице провинции Ганьсу.

По данным агентства, власти приняли экстренные меры по дезинфекции места проживания инфицированного и окрестностей. У тех, кто контактировал с мужчиной, признаков заражения вирусом не выявлено.

Птичий грипп штамма H7N9 впервые был зарегистрирован в КНР в марте 2013 года. Вероятность заражения возрастает зимой и весной.

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