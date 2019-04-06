В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя

Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов подстрелил сам себя во время учений на авиабазе Леуварден.

По данным издания Nederlandse Omroep Stichting, в ходе манёвров в конце январе два F-16 открыли огонь из пушек, и один из истребителей пострадал от собственного выстрела: был повреждён корпус самолёта, а осколки боеприпаса попали в двигатель.

Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал. Пилот выполнил аварийные процедуры и благополучно посадил самолёт на территории военного полигона. При этом воздушному судну был нанесён значительный ущерб.

В настоящее время нидерландские ВВС проводят внутреннее расследование.