СМИ: Ассанж потребовал от Швеции компенсации судебных расходов в размере $1 млн

Джулиан Ассанж требует от правительства Швеции более 9 млн шведских крон (около $1 млн) в качестве компенсации судебных издержек в связи с расследованием обвинений в изнасиловании и домогательствах, выдвинутых в его адрес.

Указанная сумма включает оплату услуг адвокатов в Швеции, Великобритании и Эквадоре, сообщает Svenska Dagbladet.

Как уточняет ТАСС, Ассанж также просит 600 тыс. крон ($64,4 тыс.) за перевод документов во время расследования и ещё более 1 млн крон (около $108 тыс.) за рассылку запросов в ООН и другие международные организации.

Следственные действия в отношении Ассанжа начались в Швеции в 2010 году после заявления двух женщин, обвинивших его в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Впоследствии расследование обоих дел был прекращено, последнего — в мае 2017 года.

Подробнее — в материале RT.