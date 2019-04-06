СМИ: Ассанж потребовал от Швеции компенсации судебных расходов в размере $1 млн
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Указанная сумма включает оплату услуг адвокатов в Швеции, Великобритании и Эквадоре, сообщает Svenska Dagbladet.
Как уточняет ТАСС, Ассанж также просит 600 тыс. крон ($64,4 тыс.) за перевод документов во время расследования и ещё более 1 млн крон (около $108 тыс.) за рассылку запросов в ООН и другие международные организации.
Следственные действия в отношении Ассанжа начались в Швеции в 2010 году после заявления двух женщин, обвинивших его в сексуальных домогательствах и изнасиловании.
Впоследствии расследование обоих дел был прекращено, последнего — в мае 2017 года.
Подробнее — в материале RT.